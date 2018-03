A Taiwan coppia di architetti trasforma scatole di cartone in un fortino per gatti

A Taiwan una coppia di architetti ha trasformato delle semplici scatole di cartone in un perfetto fortino per gatti. I nascondigli, chiamati "A cat thing" possono essere ordinati uno sopra l'altro per creare gradualmente una serie complessa di stanze per i nostri piccoli amici a quattro zampe. La coppia voleva creare un ambiente idilliaco per i suoi due gattini, Chacha e Lily. Quest'ultima non riusciva ad ambientarsi in casa ma, una volta entrata nella scatola, ha cominciato a mangiare e a divertirsi giocando come un cucciolo. Da allora, i due architetti hanno brevettato questo sistema di "scatole fortino" che sembra piacere molto ai felini.