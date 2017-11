Foggia, il giorno dopo le nozze si ritrovano le cicogne davanti alla porta di casa

"Si sono appena sposati ed è già arrivata la cicogna?". E' diventata una battuta quella che gira a Manfredonia (Foggia) dopo l'avvistamento di una coppia dei volatili che per tradizione portano i bambini, avvistati davanti alla casa di due neosposi . Le foto, scattate nei pressi della piscina comunale da Lucia Lopez Melcarne, hanno fatto presto il giro del Web suscitando ilarità sulla felice coincidenza. Gli uccelli, che in questo periodo sorvolano il Gargano durante la migrazione oltre Adriatico, si sarebbero fermati per trovare riparo dal maltempo. L'intervento della Lipu e della polizia municipale ha permesso loro di trascorrere la notte in tutta sicurezza per poi riprendere il volo.

E' stato Enzo Cripezzi della Lipu provinciale di Foggia a tranquillizzare tutti sulla sorte della coppia di cicogne. "Siamo rimasti in contatto con la polizia municipale - ha scritto su Facebook - suggerendo indicazioni affinché si optasse per non catturarle ma potessero passare la notte in tranquillità pur programmando un possibile intervento con il servizio veterinario della Asl. Alle 9 hanno ripreso il volo, dopo aver catturato qualche lucertola e qualche insetto nel giardino del signore 'amico delle cicogne', che si è reso utile per evitare che gli animali fossero disturbati nella notte e per farle bere".



Cripezzi ha spiegato anche cosa è accaduto: "Negli ultimi due giorni sul Gargano ci sono state altre segnalazioni simili di cicogne in situazioni anomale, evidentemente a causa del maltempo (temporali e poi vento forte) che avrà messo in difficoltà alcuni individui durante la migrazione da oltre Adriatico".



Alla fine ha ringraziato il paese per l'ospitalità in nome dei volatili: "Per questa volta tutto si è concluso per il meglio. Alla Polizia Municipale di Manfredonia al signore ospitante va la nostra sincera riconoscenza. Un grazie anche a tutti i manfredoniani che ci hanno contattato preoccupati che alle cicogne non succedesse nulla".