Florida, pitbull trasportato da un Suv su una gabbia: denunciati i proprietari

Sono bastate poco più di 24 ore dalla pubblicazione di questo video per far scatenare l'indignazione del web, e non solo. Un utente di Facebook ha postato un filmato in cui si vede un pitbull trasportato da un Suv sul tetto di una gabbia, lungo un'autostrada della Florida. L'animale è visibilmente in difficoltà, oltre che molto spaventato. Le immagini sono diventate virali in pochissimi giorni (oltre due milioni di visualizzazioni) e sono arrivate anche alla polizia locale che è riuscita a rintracciare e a denunciare i proprietari del cane.