Florida, allo zoo di Tampa tre generazioni di orango, tra coccole di mamma e nonna

Il Lowry Park Zoo di Tampa, Florida, ospita da oggi tre generazioni di "orango del Borneo", una scimmia che in natura vive fino ai 40 anni, in cattività può raggiungere i 60. Ecco dunque che nello zoo della città statunitense l'orango Josie è diventata nonna. Proprio lei, che ha compiuto 30 anni, aveva partorito Gojo, un maschio, in dicembre. E proprio da pochi giorni Hadiah, figlia di Josie, ha dato alla luce la sua primogenita, la piccola Topi, rendendo Josie nonna. Affettuosissima, Hadiah riempie la sua cucciola di baci e di coccole. Come una vera mamma.