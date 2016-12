Finlandia, cresce la fama dell'orso-pittore Juuso: in vendita i suoi quadri

L'orso Juuso sta diventando una star. L'animale è un artista "di peso" e con i suoi oltre 400 kg si diverte dipingendo quadri. Juuso sceglie i colori e con tutto il corpo si rotola sulla tela. E nel Kuusamo Predator Centre in Finlandia, l'esemplare di orso bruno ha realizzato circa 13 opere di cui sei sono già state vendute. Costo medio dei dipinti? Circa 300 euro. I soldi guadagnati finora da Juuso sono stati utilizzati per aiutare altri sei orsi rimasti orfani come lui.