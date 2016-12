Filmato mentre abbraccia di nascosto il cane della vicina, bimbo rintracciato grazie a Facebook

Grazie alla telecamera di sorveglianza installata nel garage di casa, Hollie Breaux Mallet ha scoperto che praticamente tutti i giorni un bambino si intrufolava di nascosto nella sua proprietà e correva ad abbracciare il suo cane. Poi riprendeva la bici, scappando via. Commossa dalla scena la donna, che vive nella cittadina di Pierre Part, in Louisiana, ha deciso di postare il filmato su Facebook per scoprire chi fosse quel bimbo con la passione dei cani.