Fa il bagno ed impazzisce di gioia: ecco Samudra, elefante giocoso

Cosa c'è di più rinfrescante e divertente di un bel bagno in vasca? Una bella grande, perchè in questa divertente "swim session" il protagonista è l'elefante dell'Oregon Zoo "Samudra" non nuovo ad esibizioni esilaranti e coinvolgenti per tutto il pubblico. L'animale sembra gradire parecchio l'acqua a sua disposizione e ci si immerge senza freni, cominciando a giocare e a schizzare da una parte all'altra. Per la gioia dei presenti che hanno potuto assistere alla scena.