Esce col suo pony per una tranquilla cavalcata ma termina nel fango

Una cavalcata che non è andata nel migliore dei modi per una bambina che, uscita assieme al suo pony bianco, si è ritrovata in mezzo al fango, spinta dal suo animale. Il piccolo cavallo evidentemente aveva voglia di giocare e così appena si trova davanti una pozza ci si accascia dentro e inizia a rotolarcisi, noncurante della padroncina che finisce divertita nella pozzanghera assieme a lui. Superato lo shock iniziale anche la bimba sembra euforica e si aggrega al bagno.