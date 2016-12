Ernie e Bert, due gemelli di opossum rimasti orfani, hanno trovato una nuova mamma

Rimasti orfani dopo che la loro madre è stata investita da un'automobile, questi due cuccioli di Opossum di soli 4 mesi hanno subito iniziato a perdere peso in modo molto pericoloso. Fino a che Di Scott, dipendente del Taronga Zoo di Sydney, in Australia, non ha deciso di adottarli. Li accudisce, nutre e protegge 24 ore su 24, levatacce notturne comprese. Ernie e Bert, questi i loro nomi, hanno fin da subito ricominciato a mangiare e sono ora in buone condizioni. Di continuerà a crescerli fino a che non saranno in grado di sopravvivere da soli.