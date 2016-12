Enna, sospeso nel vuoto a 10 metri d'altezza: cane salvato dai pompieri

Noel , un cagnolino di soli due mesi, era bloccato a dieci metri di altezza sulla stretta sporgenza di un muro di cinta. Quando i pompieri sono intervenuti per portarlo in salvo, il cucciolo era spaventato e rischiava di precipitare nel vuoto ad ogni minimo movimento. Ad allertare i soccorsi, la mattina di Natale, sono stati i volontari della sezione Organizzazione internazionale protezione animali di Enna.

Nonostante l'estrema pericolosità dell'operazione durata circa un'ora, un vigile del fuoco è riuscito a raggiungere il cucciolo e a metterlo in salvo. Dopo le profilassi necessarie, Noel sarà pronto per trovare casa. "Per noi Natale significa empatia verso tutte le forme di vita, un sentimento che andrebbe maggiormente 'esercitato' tutti i giorni dell'anno", si legge sulla pagina Facebook dell'Oipa che ha postato il video del salvataggio.