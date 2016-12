Elefantino collassa in strada, la sua famiglia lo aiuta ad alzarsi

Nel Kruger National Park in Sudafrica, è un torrido pomeriggio e un branco di elefanti che probabilmente si recava ad abbeverarsi, ha dovuto attraversare un tratto di strada asfaltata. Uno dei membri del branco, un piccolo elefante, durante il tragitto collassa proprio in mezzo alla strada e prontamente la sua famiglia lo soccorre e lo aiuta ad alzarsi. Il video della commovente scena sta facendo il giro del mondo e in pochi giorni dall'accaduto ha ricevuto più di un milione e mezzo di visualizzazioni.