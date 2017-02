El Salvador, ippopotamo Gustavito ucciso da una brutale aggressione

Il personale aveva notato che nella giornata di giovedì l'ippopotamo mostrava un comportamento insolito, ovvero trascorrere la maggior parte della giornata sotto l'acqua nel suo recinto. Il mammifero aveva anche smesso di mangiare.

Gustavito, una delle principali attrazioni dello zoo, era rimasto in El Salvador per più di 12 anni dopo essere stato acquistato dal Guatemala. In seguito all'attacco, le autorità hanno raddoppiato la sicurezza allo zoo mentre gli utenti di social media hanno cominciato ad invadere Twitter con l'hashtag #TodosSomosGustavito per lamentare la morte del ippopotamo.

Whoever did this has to pay. My heart goes out to you and your keepers; may you rest in peace. #Gustavito #ElSalvador pic.twitter.com/h4SiVwasCk