Effetto Brexit, chiede cittadinanza belga per il suo carlino: "Ho paura rimanga bloccato in Gb"

Pippa è abituata a viaggiare tra Gran Bretagna, dove è nata, e Bruxelles, dove abita da qualche anno. A causa della Brexit rischia però di rimanere bloccata nel Regno Unito, per evitare spiacevoli sorprese in aeroporto per lei è stata presentata una richiesta di cittadinanza belga. Per farlo ha esibito come certificato di nascita il pedigree, come firma l'impronta della zampa. Pippa infatti è un carlino, il suo padrone per continuare a viaggiare con lei anche dopo il divorzio di Gb dall'Unione europea ha deciso di giocare d'anticipo e ha chiesto per lei il doppio passaporto. Se le verrà concesso sarà il primo caso per il Belgio e per un cane.