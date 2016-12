Ecco Wally, il coniglietto superstar

Wally è un coniglio d'Angora unico nel suo genere, tanto da sembrare finto. In realtà è una social-star di livello mondiale, il suo profilo Instagram è seguitissimo e le sue foto ricevono migliaia di like ogni ora. La fortunata padrona si chiama Molly, vive in Massachussets, e il legame tra i due è fortissimo tanto che hanno deciso di intraprendere una tournèe mondiale per far conoscere ai più piccoli, ma anche ai grandi, il suo bellissimo compagno di vita.