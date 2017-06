Ecco Tiny Tim, il cucciolo più piccolo della Gran Bretagna e forse del mondo

E' talmente piccolo che, dopo sette settimane di vita, pesa solo 255 grammi e potrebbe entrare in un barattolo di fagioli. Tiny Tim, un Yorkshire Terrier nato in Inghilterra, è diventato la mascotte del locale gestito dalla sua padrona, che lo ha accudito come un figlio. "Sono sorpresa sia ancora in vita, quando è nato ho dovuto rianimarlo perché non respirava" ha raccontato orgogliosa la donna che ogni giorno lo porta con sé al lavoro.