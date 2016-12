Ecco Joss, la piccola orangutan che si auto-abbraccia perché le manca la mamma

Quella della cucciola di orangutan Joss è una storia straziante. Rimasta orfana, la piccola ha l'abitudine di abbracciarsi da sola in ricordo delle coccole che riceveva dalla sua mamma. Le immagini tenerissime della scimmietta vengono da Ketapang, in Indonesia. Qui Joss è stata illegalmente tenuta in casa come animale domestico per due anni, prima di essere consegnata nelle mani dei volontari dell'International Animal Rescue e del Natural Resources Conservation Agency.