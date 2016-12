6 ottobre 2014 Ecco Joejoe, il Capibara babysitter Lui vorrebbe solo riposare, ma gli è impossibile vista la frenetica attività dei suoi nuovi amici: tre cuccioli di cane iperattivi che non gli danno tregua Tweet google 0 Invia ad un amico

15:03 - Quando ci sono i piccoli in casa si sa, bisogna dire addio ai sonni tranquilli. E lo sa bene anche Joejoe, questo tenerissimo Capibara che ha un dono "speciale": la pazienza. Lui vorrebbe solo riposare, ma evidentemente gli è impossibile vista la frenetica attività dei suoi nuovi amici: tre cuccioli di cane iperattivi che non gli danno tregua. E in questo video è evidente il protratto tentativo di Joejoe di rilassarsi puntualmente interrotto dalla frenetica attività dei cagnolini. Una vita difficile, insomma, che tuttavia gli ha permesso di conquistare un preziosissimo titolo: quello del Capibara più accomodante del mondo.