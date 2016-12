Ecco Bramble, il cervo che crede di essere un cane

Condivide i suoi giorni persino con un tacchino, ma è soprattutto dai cani a essere attratto, tanto da imitarne i comportamenti, in casa e fuori. E' Bramble, il cervo che ama stare in bagno e sul divano e divide passeggiate, spazi e giochi con altri quattrozampe, che, però, abbaiano. Accade all'interno del Nuneaton & Warwickshire Wildlife Sanctuary, la riserva naturale in Gran Bretagna che lo ospita ormai da 10 anni.