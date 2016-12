Ecco Bodhi, indossatore a quattro zampe su Instagram da 10.000 dollari al mese

Veste il chiodo meglio di James Dean e col cappotto è più affascinante di Richard Gere. Il cane-indossatore Bodhi è diventato in poco tempo una miniera d'oro. I suoi padroni, Yena Kim e David Fung, hanno iniziato per gioco a vestirlo con vari capi d'abbigliamento e a postare le foto su Instagram, sulla pagina Mensweardog. Ora Bodhi ha più di 150.000 fan sul social e guadagna 10.000 dollari al mese, per la gioia dei suoi padroni-manager.