E' un gattone bianco e nero e i suoi cuccioli non sono micetti, ma sette piccoli chihuahua

Di gatti e cani amici per la pelle ne abbiamo visti tanti. Ma è molto più difficile che un gatto faccia da "protettore" a qualche cane. In realtà esiste: si chiama Richie, è di origini thailandesi, ha cinque anni. E ha adottato un'adorabile famiglia di sette piccoli chihuahua. Il micio non riesce proprio a staccarsi dai suoi "cucciolotti". In particolare, è innamorato cotto di Kuma, un cucciolo che accudisce e protegge con un'infinita tenerezza. La famiglia "mista" si diverte a giocare all'aperto, posa in diverse tenute sportive e sfoggia in tutti i modi possibili la grande amicizia che lega gli otto inseparabili.



FOTO©Yutafamily/IBERPRESS