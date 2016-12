Il mondo accoglie un nuovo esemplare di "presbite di François", una delle scimmie più rare al mondo. La conservazione di questa specie è seriamente minacciata: nelle ultime tre generazioni il 50% di essa si è estinta. Per questo la notizia della nascita del cucciolo (una femmina) è speciale: solo 2mila esemplari di presbiti di François sono presenti in natura, e tra le poche "riserve" che si prendono cura della specie vi è lo zoo di Taronga in Australia, luogo di nascita della creatura.