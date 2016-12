9 febbraio 2015 E' in Giappone il paradiso delle volpi Una fantastica oasi di alberi e verde, nella prefettura di Miyagi, è dedicata allo splendido animale, che qui vive e si muove in completa libertà. Gli amanti delle volpi sono i benvenuti per un tuffo nella vita selvaggia Tweet google 0 Invia ad un amico

12:30 - Il Giappone ha un vero e proprio "culto" degli animali. C'è l'isola dei conigli e quella dei gatti. E adesso è stato realizzato anche il villaggio delle volpi. Sei diverse specie vivono e giocano insieme, dandosi battaglia per conquistare l'attenzione dei visitatori. Questa oasi, che si trova nella prefettura di Miyagi, si chiama Zao Fox Village, e per entrare bastano 100 yen (0,74 centesimi): in cambio si riceve cibo per le volpi. Ma gli ospiti sono avvisati: le volpi non sono addomesticate ed è quindi pericoloso offrire loro il cibo con le mani e anche portare nell'oasi bimbi piccoli.