Cinquantasette chili di... bruttezza. Spetta a Martha, mastino napoletano salvato dalla cecità, il titolo del 2017 di cane più brutto del mondo. La proclamazione nel contest di Petaluma, in California. A sfilare 14 quattro zampe dall'aspetto estetico non proprio piacevole. Una guerra "accanita", nella quale la vincitrice ha avuto la meglio su concorrenti di razze, età e taglie diverse.

Fin da subito, Martha è stata ritenuta la favorita al titolo della rassegna, arrivata alla 29esima edizione. E' stata salvata quando era diventata quasi cieca, ma dopo essere stata sottoposta a numerosi interventi è tornata a vedere di nuovo, stando alle parole di Shirley Zindler, sua padrona.



Con la fascia di cane più brutto del mondo del 2017 sono arrivati anche un premio in denaro da 1.500 dollari, una coppa e un viaggio a New York per partecipare ad alcune trasmissioni televisive.



I concorrenti sono stati giudicati in base alle prime impressioni suscitate alla loro apparizione in passerella, alle loro strambe caratteristiche fisiche, alla loro personalità e alla reazione suscitata nel pubblico.