Dormire con il padrone, ora il cane ha il proprio letto incorporato nel materasso

C'è chi non può fare a meno di dormire con il proprio amico a 4 zampe ma c'è anche chi non lo lascia nemmeno avvicinare alla camera da letto. Ora dal Brasile arriva un letto rivoluzionario che farà la gioia di tanti cuccioli. Incorporato sotto il materasso, infatti, c'è una cuccia-letto, totalmente a disposizione del cane di casa per trascorrere con il padrone anche la notte.