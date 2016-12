Dopo le fattorie della bile, nulla è impossibile per un orso affamato

Settimane, mesi, a volte anche anni in una gabbia. Sono queste le condizioni nelle quali vengono fatti vivere gli orsi che finiscono nelle fattorie della bile, centri di allevamento intensivo per esemplari di tibetano. Alcuni riescono a sopravvivere e fuggire e, una volta affidati a strutture che si occupano del loro reinserimento in natura, riscoprono la loro voglia di libertà. Lo dimostra l'orso nel video diffuso da Animals Asia, che si rivela essere un grande equilibrista. Quando la fame chiama, anche una foglia può essere uno spuntino, nonostante si trovi ad una certa altezza. Il grosso mammifero così decide di arrampicarsi e provarle tutte per arrivare al ramo. Dopo le fattorie della bile, nulla è impossibile.