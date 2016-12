Diego, la tartaruga che ha salvato la sua specie 1 di 6 Diego, la tartaruga che ha salvato la sua specie 2 di 6 Diego, la tartaruga che ha salvato la sua specie 3 di 6 Diego, la tartaruga che ha salvato la sua specie 4 di 6 Diego, la tartaruga che ha salvato la sua specie 5 di 6 Diego, la tartaruga che ha salvato la sua specie 6 di 6 Diego, la tartaruga che ha salvato la sua specie leggi dopo slideshow ingrandisci

"E' un riproduttore maschio sessualmente molto attivo. Ha contribuito enormemente a ripopolare l'isola," ha spiegato Washington Tapia, specialista nella tutela delle tartarughe al Parco Nazionale delle Galapagos. Circa 50 anni fa, quando sulla spiaggia di Espanola c'erano solo due maschi e 12 femmine della specie Chelonoidis hoodensis, Diego è stato il cosiddetto "maschio alfa", quello che ha contribuito a salvare i suoi simili dall'estinzione, procreando dal 1976 circa 800 tartarughe.



Prima di conquistare la fama di Casanova, Diego ha fatto il giro del mondo. Nel 1959 è arrivato negli Stati Uniti, probabilmente per una spedizione scientifica, e per 17 anni è rimasto allo zoo di San Diego, da qui il suo nome. Dopo essere stato identificato come appartenente alla specie Chelonoidis hoodensis, originaria delle Galapagos e in via di estinzione, Diego è stato riportato sull'Isla Espanola e messo in un programma di riproduzione in cattività. Grazie al suo leggendario "talento", adesso la specie non è più a rischio.