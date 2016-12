Delfino spiaggiato in Namibia: volontario lo salva, il video diventa virale su Facebook

Storia a lieto fine per questo delfino del Benguela. Il cetaceo si era spiaggiato lungo la costa di Pelican Bay, in Namibia. Per fortuna è stato subito avvistato da uno dei volontari dell'associazione no profit Pelican Point Kayaking, che lo ha immediatamente preso in braccio e aiutato a raggiungere l'Oceano. Con sorpresa il delfino si è ripreso. "Non credevo ai miei occhi. Spesso quando si spiaggiano per loro è finita...", ha affermato il ragazzo protagonista del salvataggio. Il video, una volta postato su Facebook, è diventato virale.