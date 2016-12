Darren and Phillip, i fratelli pitbull star di Instagram: occhioni dolci e abbracci teneri

Darren e Phillip sono due adorabili Staffordshire Bull Terrier che stanno conquistando i social con le loro pose e i loro occhioni dolci. Il loro porfilo Instagram, the_blueboys, può vantare 80mila follower. Come ha spiegato la loro proprietaria, che vive a Brisbane, in Australia, Darren e Phillip sono nati con un anno di distanza ma sono legati come due fratelli. Sono sempre insieme e adorano fare il riposino, rigorosamente nel letto e con addosso il pigiamino, stando vicini vicini.