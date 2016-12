Sono serviti solo pochi giorni perché Masha e Grisha ritrovassero la voglia di stare insieme e di godersi la libertà. I due orsi, una volta liberati dalle gabbie del terribile Gyumri zoo, in Armenia, hanno dovuto dimenticare la terribile vita nel lager degli animali prima di potersi gustare la bellezza dello straordinario "santuario degli orsi", il paradiso di questi animali in una straordinaria area verde della Romania. Questa la destinazione della coppia di orsi che, come tanti altri animali, erano finiti nello zoo dopo essere stati abbandonati da un oligarca armeno, che li aveva acquistati per alcuni party a tema sulla vita nella giungla. Un incubo che per loro è finito: adesso si rotolano tra l'erba e giocano insieme, felici.