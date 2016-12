30 dicembre 2014 Dal Giappone ecco Sarasa, il leone marino che aiuta a fare le pulizie E' tempo di fare ordine allo Shinagawa Aqua Stadium di Tokyo. E l'esemplare non si tira indietro Tweet google 0 Invia ad un amico

10:37 - Finisce l'anno ed è l'occasione buona per fare un po' di pulizie anche allo Shinagawa Aqua Stadium di Tokyo, in Giappone. Gli addetti possono però contare sul prezioso aiuto di uno degli ospiti dell'acquario. Il leone marino Sarasa, infatti, non si tira certo indietro e regge con il muso la canna dell'acqua.