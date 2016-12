Dal circo alla foresta pluviale, i primi passi in libertà del leone Mufasa

Per oltre vent'anni il leone di montagna Mufasa è vissuto in cattività in mezzo a ferraglia arrugginita, incatenato dentro il furgone di un circo itinerante che operava nel nord del Perù. In aprile è tornato al suo ambiente naturale grazie all'operazione di salvataggio della Animal Defenders International , un'associazione animalista no-profit inglese. Il video appena diffuso dall'associazione sul suo profilo Facebook mostra i primi passi in libertà del vecchio leone dentro la foresta pluviale : Mufasa attende pazientemente di essere liberato dalle catene, si stiracchia un po' esitante e poi parte, pronto per esplorare il suo nuovo regno.

Prelevato illegalmente dal suo ambiente naturale quando era ancora cucciolo, Mufasa era uno degli ultimi animali selvatici tenuti in cattività in Perù, dove la pratica è proibita dalla legge. Insieme a lui è stato liberato un condor delle Ande, ma l'operazione non è stata semplice: i proprietari del circo si sono opposti in tutti i modi ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, della guardia forestale e di un magistrato per costringerli a lasciare andare i due animali.



Mufasa è stato trasportato in un centro veterinario per la riabilitazione vicino a Lima. Lì è stato nutrito e curato, poi è partito per un viaggio di tre giorni alla volta della riserva di Tambopata, nella foresta pluviale. Dopo un'intera vita trascorsa in catene, il vecchio animale non avrebbe mai potuto cavarsela completamente da solo in un ambiente selvaggio. Ora vive dunque in un'oasi naturale, dove i volontari possono continuare a monitorarlo, garantendogli allo stesso tempo quella libertà che finora gli è stata negata.