Dagli alberi di Aspen piovono... orsetti

Siamo in pieno centro, ad Aspen, non in una riserva, ma i passanti che si ritrovano a tu per tu con mamma orsa mantengono un comportamento modello: alla vista della famigliola si fermano e restano in silenzio, lasciandola passare e lasciandosi anche sfiorare. Solo un bambino sembra voler correre incontro agli orsetti, ma con un gesto un anziano lo blocca. E la gita in città a caccia di mele, per i tre orsi piovuti dall'albero, può continuare indisturbata.



Niente panico, dunque, come invece era accaduto per le strade di San Sebastiano dei Marsi (L'Aquila) qualche settimana prima con l'incursione in paese dell'Orsa Amarena. Ciò dimostra che la specie diventata confidente mantiene comportamenti pacifici, anche in ambienti urbani, se l'uomo al suo cospetto mantiene la calma, commentano gli esperti.