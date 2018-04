Da oggi anche cani e gatti possono avere un conto corrente

Pagare le visite dal veterinario, comprare i croccantini, per non parlare della toilette. Le spese quotidiane sono tante anche per gli animali. Ma da oggi per affrontarle anche cani e gatti possono avere un conto corrente . Non è uno scherzo, ma la nuova iniziativa della Banca di Piacenza che ha pensato a una soluzione dedicata esclusivamente agli amici a quattro zampe. Si chiama Amici Fedeli e al prezzo di sei euro al mese offre diversi servizi ai suoi clienti pelosi: dall'home banking alle promozioni in cliniche e negozi.

"Un cliente ci ha domandato di intestare un conto al suo cane per accentrarvi tutte le spese relative all’animale. Non era possibile soddisfarlo subito, ma ci abbiamo riflettuto e studiando la questione ci siamo accorti che molti altri spendevano cifre importanti per i loro beniamini e avevano l’esigenza di separare le spese del cane dalle loro", racconta alla Stampa Corrado Sforza Fogliani, presidente della Banca di Piacenza. E' così che è nato Amici Fedeli, il primo conto riservato agli animali.



In realtà dal punto di vista burocratico il nome dell'animale compare sui documenti insieme a quello del padrone, però c'è e risulta nel database della Banca. Anche Sforza Fogliani ha aperto un conto al suo Cocker spaniel di nome Sun a assieme a lui tanti altri. Sono già un centinaio infatti i piacentini che hanno deciso di aprire un conto corrente ai loro amici a quattro zampe. Chissà se altri istituti bancari italiani seguiranno presto l'esempio della Banca di Piacenza. D’altronde in Italia si calcola che ci siano ben 60 milioni di animali domestici. E, come fa notare Sforza Fogliani, a volte "le spese che certe persone fanno per gli animali domestici raggiungono cifre incredibili".



Amici Fedeli costa sei euro al mese e offre diversi servizi ai titolari pelosi che possiedono il conto: home banking, finanziamento a tasso agevolato per l’acquisto di prodotti e servizi e per il pagamento delle spese veterinarie, promozioni in negozi e cliniche convenzionate e tanto altro.