23 dicembre 2014 Cuccioli di panda rosso scoprono la neve Nati pochi mesi fa, i due gemelli di uno zoo americano si trovano per la prima volta di fronte alla neve: e subito giochi, capriole e assaggi gelati

08:52 - Due cuccioli di panda rosso scoprono la neve: Carson e Willa, nati il primo luglio nel Lincoln Children, uno zoo americano, sono stati fotografati mentre per la prima volta si trovavano di fronte alla neve del Nebraska. A giudicare dalle immagini, pubblicate sul sito zooborns.com, i due cuccioli apprezzano la novità. I gemelli sono stati svezzati dal personale dello zoo, che ha chiesto al pubblico di dare un nome ai due cuccioli. Tra le varie proposte, in ottobre sono stati selezionati Carson, dal cognome della star tv americana Johnny Carson, e Willa, come la scrittrice Willa Cather.