8 febbraio 2015 Cuccioli di leone giocano nello zoo americano di Omaha Nati all'interno della struttura, si dedicano all'attività preferita di tutti i cuccioli del mondo sotto l'occhio vigile di mamma Ahadi

07:44 - Da grandi avranno un ruolo importante, quello di re della foresta. Ma per ora i tre cuccioli di leone nati all'Henry Doorly Zoo and Aquarium di Omaha, negli Stati Uniti, si godono la spensieratezza dell'infanzia, giocando come tutti i cuccioli del mondo, sotto l'occhio vigile della madre, la leonessa Ahadi.