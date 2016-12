Cremona, la mucca si fa bella dal parrucchiere con rasoio e phon

Rasoio e crema dopobarba, spazzola, phon e lacca: gli strumenti sono gli stessi di barbieri e parrucchieri ma i clienti in questo caso sono le mucche della Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona. Lo scopo è presentarsi al meglio ai concorsi di bellezza organizzati dalla manifestazione. Per riuscirci, i bovini sono passati per le mani di tolettatori che hanno rasato "ad arte" il pelo per esaltare i pregi e mascherare i difetti.

I bovini da latte che parteciperanno ai concorsi di bellezza delle Fiere di Cremona hanno ricevuto un trattamento da vere star. Il taglio del pelo - con tanto di rasoio - per esempio ha cercato di evidenziare al massimo le mammelle e le vene del latte. Per ottenere davvero la fascia di "miss", però, le mucche si sono sottoposte alla "messa in piega" anche della linea dorsale, la cosiddetta "cresta", del capo e delle zampe. A completare il tutto una bella spazzolata e un velo di lacca per dare l'effetto "lucido". Non prima di aver massaggiato il manto con un'apposita crema contro le irritazioni da rasatura.