Cova un uovo e poi adotta l'anatroccolo: ecco Cloe, la cagnetta dal cuore d'oro

L'istinto materno sfida ogni legge, compreso quelle di madre natura. E così capita anche che una cagnetta si "trasformi" in anatra, covando un uovo fino alla schiusa e "adottando" poi il piccolo anatroccolo. E' l'incredibile e tenerissima storia di Cloe, la meticcia di Montebelluna, in provinca di Treviso, che si è improvvisata mamma anatra. La storia "d'amore" è iniziata qualche tempo fa quando il cane è sparito dalla circolazione. Il suo proprietario, Mirco, l'ha cercata per giorni finché non l'ha trovata nel sottoscala di casa: stava covando un uovo. E da allora non si è mai separata dalla sua creatura.