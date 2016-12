30 marzo 2015 Coppie improbabili, le più strane e tenere amicizie che si creano nel mondo animale Dalla gallina che "cova" il cagnolino al gatto che coccola il topolino Tweet google 0 Invia ad un amico

12:52 - Odiarsi come cane e gatto: non c'è modo di dire più sbagliato, almeno stando a queste foto che raccontano amicizie speciali del mondo animale. Ce n'è per tutti i gusti: dalla gallina che "cova" il cagnolino al micio che coccola il topolino. Amicizie senza confine, che sanno sorprendere e intenerire.