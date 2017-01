Como, un paese in ansia per la scomparsa del cervo Boris: "Sono stati i bracconieri"

Che fine ha fatto Boris, il cervo di 4 anni di Pigra (Como) che si era affezionato a turisti e bambini e li aspettava per un saluto e una carezza alla stazione della funivia? Nessuno lo ha più visto dal 20 dicembre e l'intero paese è in ansia per la scomparsa della sua mascotte. Così sempre più insistente si fa la voce che sia finito nel piatto di qualche bracconiere: una preda facile per il pranzo delle feste.