Coiffeur gratis per i cani più anziani per renderli più belli e farli adottare

I cani più anziani rinchiusi nei canili spesso concludono la loro esistenza dietro le sbarre: anche con la migliore buona volontà, è più facile che chi decide di adottare un cane abbandonato scelga un cucciolotto invece di un quattrozampe attempato e acciaccato. Così un toelettatore professionista americano, Mark Imhof, ha pensato di lavorare gratis per loro. Rasandoli e rendendoli più "presentabili" e carini, per far adottare anche loro.

Imhof presta le proprie capacità professionali all'Animal Care Centers di New York ispirato dalla sua fidanzata: "Non voleva vedermi fare un lavoro senz'anima - racconta - e dato che sapeva con quale amore interagisco con i nostri animali mi ha suggerito di fare qualcosa per quelli meno fortunati". Così Mark si è dato da fare al canile: "Ho visto una completa trasformazione in quasi tutti i cani. E la soddisfazione è sapere che il mio lavoro servirà, e che anche loro potranno dare amore a chi li accoglierà nella loro casa".