Clonare il cane: con 100mila dollari si estrae il Dna e si "duplica"

Niente più lacrime quando il nostro amico a quattro zampe ci sta per lasciare, questa è la promessa di fondazioni come il Sooam Biotech Research Center di Seul. Negli Stati Uniti 100mila dollari sono sufficienti per estrarre il DNA dal proprio cane e conservare il codice genetico, per poi replicarlo in laboratorio e ottenere uno o più esemplari quasi identici all'originale.



Tuttavia, sorge spontanea la domanda: è giusto spendere una simile cifra per avere un duplicato del proprio cane defunto, quando con questi stessi soldi si potrebbero salvare interi canili? Inoltre, la pratica della clonazione non è ancora così all'avanguardia da garantire successo immediato e molti dei cuccioli che vengono alla luce muoiono nel giro di settimane.



Ovviamente occorre precisare che il clone non sarà la copia esatta del cane da cui è stato estratto il DNA: si tratterà di un gemello esteriormente identico, ma gli scienziati non possono garantire lo stesso temperamento nel nuovo Fido.