Cleopatra, la tartaruga salvata dalla stampante 3D

09:23 - Una super corazza ha salvato Cleopatra dalle infezioni dovute alla deformazione del suo carapace, ossia il guscio, per via di una malattia comune nelle testuggini che vivono in cattività che si chiama Pyramiding. Per creare il superguscio ci sono volute 600 ore per perfezionare un software ad hoc per il design e la stampa in 3D. Il risultato è veramente fashionista. E nel compenso permette alla tartaruga di poter giocare e accoppiarsi con i suoi simili senza rischiare. Nel contempo Cleopatra sta facendo una dieta particolare affinché il suo carapace possa tornare forte come natura confà.