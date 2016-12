Cipro, foto d'autore con i cuccioli abbandonati per salvarli dalle strade

A Cipro non esistono leggi che tutelino i cani abbandonati. Per sottrarli a un tragico destino, una pensionata britannica, Kayte Wilson-Smith, ne accoglie oltre sessanta nella sua casa sull'isola. Una storia che non ha lasciato indifferente il fotografo Stuart Holroyd, che ha deciso di realizzare dei veri e propri scatti d'autore con gli amici a quattro zampe in primo piano e sfondi da film. L'obiettivo? Sensibilizzare la popolazione, convincere ad adottare i cuccioli e raccogliere fondi per consentire a Kayte di continuare a salvare preziose vite.