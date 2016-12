Cincinnati, cane diventa "mamma" di 5 cuccioli di ghepardo

Un episodio curioso quello che arriva dallo zoo di Cincinnati dove Blakely, una femmina di pastore australiano, si è trovata a fare da mamma e ad allattare cinque cuccioli di ghepardo. I felini sono nati lo scorso 8 marzo via parto cesareo, ma la madre non è sopravvissuta. I veterinari dello zoo hanno quindi deciso di affidare i ghepardi al cane per far si che potessero nutrirsi del suo latte e iniziare a ricevere nutrienti, calore e ciò che serve per le loro difese immunitarie.

Lo staff dello zoo si è detto costretto ad operare il cesareo su Willow in quanto altrimenti avrebbero rischiato di perdere sia la madre che i cuccioli.



Il dottor Campbell, veterinario dello zoo però ritiene che saranno importanti queste prime settimane per la sopravvivenza delle creaturine: "Per i cuccioli la stragrande maggioranza delle loro difese immunitarie arrivano dal latte della mamma, in particolare il colostro. Il loro sistema immunitario non è sviluppato molto bene in questo momento e non è in grado di scongiurare attivamente le infezioni. Stiamo facendo tutto il possibile per mantenerli sani e forti, ma sarà una sfida per questi cuccioli".



Gli animaletti ora sono sotto costante osservazione e le infermiere continuano a controllare che mangino e che si muovano il più possibile: "Hanno aperto gli occhi, hanno avuto un grane appetito e, soprattutto, hanno poppato. E 'importante per mantenere il loro sistema digestivo in movimento. Abbiamo massaggiato loro la pancia e gli stiamo dando la possibilità di esercitarsi il più possibile. Il primo compito di Blakely è quello di lasciare i cuccioli salire su di lei, cosa che hanno fatto, non appena sono stati messi insieme. Hanno bisogno di fare questo esercizio per costruire il tono muscolare".