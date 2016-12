28 febbraio 2015 Cina, un canile gestito da cinque anziane: ogni giorno si prendono cura di 1.300 cani Il rifugio è stato fondato nel 2009 nella provincia di Shaanxi dalla 60enne Wang Yanfang. Ogni mattina sveglia alle 4 per nutrire i cuccioli con 400 kg di croccantini Tweet google 0 Invia ad un amico

11:14 - Per questa 60enne cinese il cane è davvero il migliore amico dell'uomo. Wang Yanfang nel 2009 ha fondato un rifugio per cani nella provincia di Shaanxi e da allora, insieme ad altre 4 anziane, si alza tutti i giorni alle 4 del mattino per prendersi cura di 1300 cagnolini. Un esercito di cuccioli che consuma 400 kg di croccantini ogni giorno. Il canile si sostiene soltanto con le donazioni di alcuni generosi benefattori. Una delle donne ammette che non sempre gli animali sono amichevoli: ogni tanto capita di ricevere morsi e graffi. Tuttavia Wang Yanfang non può fare a meno dei suoi cuccioli. "Sono come i nostri bambini - racconta a Tencent News -, non sopportiamo di stare lontane da loro".