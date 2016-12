Cina, salvati in extremis due elefanti con il loro cucciolo: erano intrappolati in una fossa da 48 ore

In Cina sono servite 48 ore per liberare due elefanti adulti e un cucciolo, rimasti intrappolati nella fossa utilizzata per la raccolta dell'acqua piovana. I soccorsi sono stati ostacolati dal loro branco, ben quattordici esemplari, che aveva circondato la fossa dove il piccolo elefante asiatico rischiava di annegare a causa dell'innalzarsi del livello dell'acqua fangosa. Quando finalmente le autorità sono riuscite ad attirare i pachidermi nella foresta, le escavatrici hanno demolito il bacino permettendo la fuoriuscita dell'acqua e la liberazione dei tre animali.