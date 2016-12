Cina:ritrovato il mini coniglio pika, un batuffolo di pelo di soli 20 centimetri

09:02 - E' un mammifero che per la peluria e le dimensioni sembra un peluche e da 20 anni non se ne avevano più notizie. Ora grazie alla caparbietà del professore Li Weidong dell'Istituto dello Xinijang per l’Ecologia e la Geografia è stato finalmente ritrovato un esemplare di pika di lli. Muso "sorridente" e lunghe orecchie ritte in capo, il primo esemplare di questa specie fu scoperta nel 1983.

La prima tribù di questi animali ritrovata nella Cina nord-occidentale, sulle montagne di Tien Shan, era composta da circa una trentina di elementi. Talmente piccoli e veloci da sfuggire all'occhio umano si sono potute contare solo una trentina di avvistamenti in dieci anni. Poi il silenzio fino a che il professsor Li Weidong ha istituito una task force per ritrovarlo.



E lo sforzo è stato premiato visto che a distanza di 20 anni dall'ultimo avvistamento è riuscito a fotografare un esemplare di quello che da molti è definito uno dei più misteriosi animali del pianeta. Il Pika fa parte della famiglia dei lagomorgi, come conigli e lepri. Vive in alta montagna tra i 2800 e i 4100 metri e secondo il governo cinese è a rischio estinzione a causa della carenza di cibo provocata dallo sfruttamento intensivo dei pascoli oltre che dall'inquinamento.