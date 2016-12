23 ottobre 2014 Cina, l'unione fa la forza... quando i cuccioli di panda non vogliono le medicine Ha avuto un bel da fare l'addetto dello zoo a sbrigliarsi dalla situazione... e dall'attacco incrociato dei due "tremendi" cuccioli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:55 - Esattamente come i bambini, quando un cucciolo, in questo caso di panda, dice no, è no. Nello specifico, a determinare la contrarietà di questa coppia di animali, è stato l'aver capito che era scattata l'ora della medicina e, come mostrano le immagini, ha avuto un bel da fare l'addetto di questo zoo cinese a sbrigliarsi dalla situazione... e dall'attacco incrociato dei due tremendi cuccioli.