Cina, Jia Jia panda dei record: festeggia 37 anni nel suo parco zoo

Jia Jia è un panda gigante che si prepara a battere il record di longevità per un esemplare vissuto sempre in cattività. All'Ocean Park di Hong Kong fervono i preparativi per la grande festa che si svolgerà nella prossime settimane. Jia Jia compie infatti 37 anni ed è paragonabile ad un uomo di oltre 100 anni. "E' raro vedere un panda raggiungere questa età", dice Abel, direttore del parco zoo. Come tutti gli esseri viventi la sua salute va deteriorandosi: femmina di 80 kg ha problemi alla vista e all'udito. Inoltre assume farmaci contro la pressione alta e l'artrite. Intanto però una super "torta" di bambù è pronta per farle trascorrere in serenità anche questo incredibile traguardo.