4 aprile 2015 Cina, investe e trascina un cane per 400 km L'animale si salva e viene adottato Il conducente si è fermato solo quando ha sentito l'animale abbaiare. Dopo averlo portato dal veterinario il ragazzo lo ha preso con sè Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:49 - Un cane randagio è rimasto intrappolato accidentalmente nel paraurti di una macchina ed è stato trascinato per circa 400 chilometri per le strade della Cina centrale. L'animale è sopravvissuto e il conducente dell'auto che lo ha travolto lo ha adottato. Il ragazzo si è fermato quando ha sentito il cane abbaiare, ma ormai aveva già guidato per centinaia di chilometri sulla strada per Fenghuang.

Loudi Zhang si era accorto che il cnae stava attraversando la strada, ma ha detto di aver continuato la guida senza controllare il paraurti, pensando che fosse stato ucciso o fosse fuggito. Miracolosamente il meticcio, che si è incastrato nell'avantreno dell'auto, aveva solo qualche graffio.